Galloppa: “Grazie ragazzi per aver scritto la storia”

01/06/2026 | 20:04:48

Messaggio social di Daniele Galloppa, ex allenatore della Primavera della Fiorentina che ha appena vinto lo scudetto con i viola. Il tecnico ha così scritto sui social: “Galloppa ha tratto ispirazione anche da Omero: “Lo scorso anno siamo salpati a luglio, abbiamo attraccato ad Itaca e siamo arrivati vicini a scrivere un pezzo di storia. Quest’anno è stato un film nuovo, fatto di episodi. LA PRIMAVERA È UNA COSA SERIA. La FIORENTINA è una cosa seria. L’avete scritta voi la storia e ve lo siete meritati. Grazie STAFF, grazie RAGAZZI. Grazie di tutto”.

Foto: Instagram Fiorentina