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Galloppa conferma: “Belotti pista percorribile, ma aspetto l’ufficialità”

05/09/2026 | 15:35:34

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Il tecnico del Modena Daniele Galloppa ha parlato dei possibili movimenti in entrata del club, confermando la pista che porta ad Andrea Belotti: “Ho ringraziato Pedro Mendes perché è stato un professionista serio che si è sempre impegnato al massimo. La richiesta dalla Turchia è arrivata il giorno prima. I nomi che girano e soprattutto il principale (Belotti ndr) che gira è una pista percorribile, ma voglio aspettare l’ufficialità. Quando sarà una cosa concreta ne parleremo”.
Foto: x cagliari