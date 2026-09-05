Galloppa conferma: “Belotti pista percorribile, ma aspetto l’ufficialità”

05/09/2026 | 15:35:34

Il tecnico del Modena Daniele Galloppa ha parlato dei possibili movimenti in entrata del club, confermando la pista che porta ad Andrea Belotti: “Ho ringraziato Pedro Mendes perché è stato un professionista serio che si è sempre impegnato al massimo. La richiesta dalla Turchia è arrivata il giorno prima. I nomi che girano e soprattutto il principale (Belotti ndr) che gira è una pista percorribile, ma voglio aspettare l’ufficialità. Quando sarà una cosa concreta ne parleremo”.

Foto: x cagliari