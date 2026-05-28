Galloppa: “Abbiamo rifatto la storia. Felice per il club”

28/05/2026 | 23:55:18

Daniele Galloppa allenatore della Fiorentina Primavera, ha commentato a Sportitalia la vittoria in finale contro il Parma: “Sono felicissimo e orgoglioso di questo gruppo. Ringrazio tutto lo staff, i ragazzi si meritano questa gioia che inseguiamo da anni. Siamo stati premiati meritatamente, la gente che è venuta a vederci non poteva chiederci di meglio”.

Dopo il primo gol si è sciolta la tensione, al secondo è esploso: “Non si può spiegare, a volte ti comanda quello che hai dentro. È stata una giornata lunghissima, ero in trance da stamattina. Poi mi sono sciolto”.

Che emozioni ci sono? “Abbiamo finalmente rifatto la storia, la Fiorentina se lo merita. Ci siamo riusciti, c’è solo da ringraziare tutti”.

Si chiude il ciclo con la Primavera, quale il futuro? “Non lo so, l’ho vissuta peggio questa finale perché l’ho vissuta come una chiusura. Non ho voluto parlare con nessuno, preferivo portare a casa lo Scudetto. Sono orgoglioso e sono stato privilegiato per aver lavorato qui”.

Foto: sito Fiorentina