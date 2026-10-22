Gallo suona la carica: “Bisogna parlare poco, domani giocherà chi sta meglio”

22/10/2026 | 14:23:58

Il Vicenza vuole dare continuità ai segnali positivi mostrati nelle ultime uscite e preparare al meglio il prossimo impegno in campionato. Fabio Gallo, allenatore dei biancorossi, invita la squadra a concentrarsi sul campo, lasciando da parte le parole e le polemiche. L’obiettivo è ritrovare solidità e risultati in una fase delicata della stagione.Il tecnico ha ribadito la necessità di lavorare con determinazione, puntando sulla crescita del gruppo e sulla capacità di reagire alle difficoltà. Dopo le recenti prestazioni, la priorità è trasformare il lavoro settimanale in punti, senza lasciarsi condizionare dalle pressioni esterne.Gallo vuole una squadra capace di dimostrare sul terreno di gioco il proprio valore, con atteggiamento e concretezza. Il messaggio alla vigilia è chiaro: “Bisogna parlare poco, domani giocherà chi sta meglio”.

Foto: ig Gallo