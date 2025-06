Gallo si presenta a Vicenza: “Piazza ambiziosa, progetto importante e avvincente”

27/06/2025 | 20:30:53

Conferenza stampa di presentazione di mister Fabio Gallo come nuovo allenatore del Vicenza.

Queste le sue parole: “Ringrazio la società che mi sta dando la possibilità di allenare in una piazza ambita da tutti gli allenatori, perché Vicenza è una piazza ambita, non semplice e con grandi aspettative. Mi riempie di gioia essere l’allenatore del Vicenza perché le responsabilità mi piacciono, sono consapevole del motivo per il quale sono stato scelto, sono pronto a dare il massimo delle mie conoscenze, le mie capacità e la mia voglia di fare bene”. Il neo tecnico dei biancorossi Fabio Gallo ha esordito così in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza fissando i primi obiettivi: “È inutile dire dobbiamo fare il massimo, facendo meglio della passata stagione, altrimenti ci prendiamo in giro ed io non sono abituato a prendere in giro nessuno. L’obiettivo è quello, però ci sono tanti passaggi da fare per arrivarci e sono quelli del lavoro, della capacità di sacrificio, della capacità della conoscenza di dove si lavora perché i giocatori che arriveranno dovranno essere consapevoli di dove sono arrivati, – prosegue Gallo – perché avranno la fortuna di vestire la maglia del Vicenza che non è per tutti. E questo vale sia per gli allenatori sia per i giocatori. Chi sarà scelto deve sapere che deve fare qualcosa di straordinario”.

Gallo poi si sofferma su dove bisogna migliorare: “Non devo giudicare quanto fatto nella passata stagione, ma il Vicenza era una delle squadre più forti di Serie C anche se questo non significa che poi la più forte vince, anzi spesso non è così. Ho in testa quello che mi piacerebbe fare qui con determinate caratteristiche di giocatori e quindi mi voglio concentrare solo su quello. Mi piacerebbe avere una squadra che ama sacrificarsi, sacrificio vuol dire rispettare il posto dove sei, non dando le cose per scontato, altrimenti quando lo fai, ti siedi. – prosegue Gallo come si legge sul sito del club – Giovani? Dobbiamo far delle valutazioni, ma io non ho problemi e se i giovani sono forti giocano, punto. Non esiste però nessuna lista della spesa, ma solo la condivisione delle scelte. Per quanto riguarda gli innesti dipenderà da quanti giocatori della rosa vorranno restare, anche perché se qualche giocatore non è convintissimo, sono del pensiero che quella è la porta, quindi, dipenderà anche dai giocatori che sono sotto contratto e che vogliono restare”.

Il tecnico biancorosso si sofferma poi sulla delusione della piazza: “Le parole le porta via il vento, sicuramente dovrò fare in modo che la maglia sia fradicia tutte le partite. Già questo è un inizio su quello che questa squadra dovrà fare sempre, dal primo allenamento fino all’ultima partita che faremo. L’unico messaggio che puoi dare è questo, ovvero che ci sarà il massimo impegno, anche perché sennò si rischia di diventare poco credibile, voglio essere il più credibile possibile”.

Foto: X Vicenza