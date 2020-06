Gallo: “Menez è quel campione che può unire giovani e meno giovani. E’ la dimostrazione che la Reggina può prendere chiunque”

Luca Gallo, presidente della Reggina, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Jérémy Menez: “Menez lo vedo come un campione che i bambini guardano, che sperano di avere il poster o farci la foto. Menez ispira il sogno, il pensiero un attimo prima di dormire, sapendo che il giorno dopo si scende in campo. É un calciatore che fa sognare, lo immagini come un calciatore che può fare gol sotto la Curva. Quando la Reggina ha preso Menez ha pensato di prendere quel campione che potesse fare associare una città intera, giovani e meno giovani. Parlando di lui ho trovato solo cose belle, spero che anche i tifosi possano pensare altrettanto: spero che la tifoseria possa abbracciare questo grande campione. Menez è la dimostrazione che la Reggina può prendere campioni come Menez, lo voglio nuovamente ribadire. Se è venuto Menez, può arrivare qualsiasi campione. É l’inizio della campagna acquisti, si vedrà.”

Foto: screenshoot pagina Facebook ufficiale Reggina 1914