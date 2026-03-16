Gallo: “Gioia immensa, Vicenza è qualcosa di straordinario. Promozione? Decisiva la partita d’andata con l’Inter U23”

16/03/2026 | 23:00:49

Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria che vale la promozione: “È una gioia immensa, Vicenza è qualcosa di straordinario. È una soddisfazione unica vincere due campionati in due anni, neanche nei sogni più belli. Sono davvero emozionato. Il momento cruciale della stagione? La gara d’andata contro l’Inter U23, quando abbiamo vinto in 10 contro 11. È stato un segnale molto forte. Un’altra gara importante è stata con la Dolomiti Bellunesi”.

foto x vicenza