Gallo (dt Santos): “Se Marcos Leonardo non tornerà ad allenarsi, prenderemo provvedimenti legali”

La vicenda legata a Marcos Leonardo, obiettivi della Roma per l’attacco, non accenna a placarsi: il giocatore ritiene conclusa la propria storia al Santos, non vuole allenarsi, ma la dirigenza non ci sta. Alexandre Gallo, direttore area tecnica del club, lo avverte: “Abbiamo parlato con il suo agente e il giocatore e, da parte nostra, la situazione è chiara. Speriamo di poter contare su di lui dall’allenamento di lunedì. Se non dovesse accadere, prenderemo dei provvedimenti tramite il nostro ufficio legale. L’offerta presentata dalla Roma non soddisfa il nostro presidente”, si legge su UOL Esporte.

Foto: Instagram Santos