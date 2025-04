Gallo: “Alla Virtus Entella è stato premiato il mio lavoro. Campionato straordinario”

La Virtus Entella nel weekend è tornata in Serie B. Grande cavalcata per la compagine di Chiavari guidata dal tecnico Fabio Gallo.

L’allenatore ha così parlato alla Gazzetta dello Sport: “È stato un campionato incredibile, abbiamo perso una sola partita e siamo in serie positiva da 30 partite. Ce lo siamo meritati tutti: dal presidente che devo ringraziare in modo particolare perché ha creduto in me dopo la stagione scorsa in cui non avevamo brillato, ai ragazzi che sono andati in campo, fino a tutto il mio staff”.

“Le aspettative non erano alte, l’obiettivo era fare meglio della scorsa stagione quando c’è stato l’anno zero della società. Abbiamo lavorato a testa bassa e tutti hanno ragionato da gruppo fin da subito. La prima cosa che ho fatto, fin dal ritiro estivo, è stato vietare i telefonini negli spogliatoi. Prima dell’allenamento i ragazzi li infilano dentro i contenitori e li ritirano quando hanno finito. I giocatori hanno bisogno di sentire il timbro della voce del loro allenatore, il contatto umano è fondamentale per creare un gruppo vero”.

“Domenica sera ci siamo ritrovati in un locale vicino a Chiavari per un brindisi. La festa vera e propria con la città verrà organizzata più avanti. Sono felice perché è stato premiato il mio lavoro. In Serie B ho già allenato un anno allo Spezia”.

