Galliani: “Vogliamo la promozione in Serie A. Mercato? A lavoro per 4-5 colpi”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza – neo promosso in Serie A – ha rilasciato un intervista a B Megazine in vista del prossimo campionato cadetto del club brianzolo. Queste alcune delle dichiarazioni come riporta TMW: “Il nostro obiettivo dichiarato è la promozione, poi nello sport gli obiettivi si possono raggiungere o meno. E’ difficile dire che B sarà, dobbiamo ancora capire chi retrocedere dalla A e chi viene promosso dalla C”. Poi il dg si è intrattenuto sul mercato: “Abbiamo già preso Andrea Barberis dal Crotone, l’idea è di mettere a segno altri quattro-cinque colpi e costruire una formazione competitiva”.

