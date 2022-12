Galliani sul caso D’Onofrio: “Trentalange è una persona ultra perbene. Non so cosa sia successo”

Dopo l’arresto di D’Onofrio, il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange dovrà ora difendersi dalle pesanti accuse mosse nei suoi confronti. Durante lo scambio di auguri natalizi con la stampa allo U-Power Stadium, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha così commentato il caso d’Onofrio: “Cosa sia successo francamente non lo so, ma so che ho conosciuto bene Trentalange ed è una persona ultra perbene”.

Foto: Twitter Monza