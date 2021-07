Galliani: “Stroppa scelto per uno stile di gioco propositivo. Mercato? Dobbiamo sfoltire”

Il Monza presenta il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa. In conferenza stampa anche l’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, che si espresso in merito a diversi temi.

Queste le sue parole: “Felice di presentare Stroppa. È un allenatore vincente, che ha vinto il campionato di C col Foggia e nel 2020 col Crotone è andato in serie A. È un allenatore che propone risultati e bel gioco. Abbiamo pensato a lungo sul nuovo allenatore, la scelta è ricaduta su Giovanni per i risultati, ma soprattutto per il gioco, che piace molto. Per me è un piacere ritrovarlo visto che ci lega anche un passato al Milan, lui da calciatore in quel caso e un passato vincente”.

Analisi della scorsa stagione: “Speravamo chiaramente di salire in Serie A. Non siamo stati promossi, ma è stata un’esperienza positiva. Con la Salernitana abbiamo fatto 6 punti, c’è stata un po’ di amarezza per aver perso qualche punto nel finale. Poi abbiamo avuto la nefasta giornata di Cittadella, l’eventuale rimonta ci avrebbe messo contro il Venezia, è mancato pochissimo, ma è stata un’annata positiva. Abbiamo riportato in B la squadra, abbiamo rifatto lo stadio.

Sul mercato: “Fino al 31 agosto vedremo cosa succederà, cercheremo di confermare i nostri giocatori. Abbiamo fatto tutto il possibile per tenere Frattesi, mi ha chiamato e mi ha detto che vuole affrontare la serie A. Abbiamo riconfermato Di Gregorio, abbiamo preso Brescianini. Tutti i giocatori sono concordati con l’allenatore, con Pirola abbiamo l’accordo con l’Inter. Poi vediamo, è un mercato sbilanciato. Quest’anno tutti vogliono cedere, ma nessuno vuole acquistare. Siamo già in 36, dobbiamo sfoltire”.

Foto: Twitter Monza