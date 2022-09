Galliani: “Strappai Donnarumma all’Inter quando aveva 14 anni. Buffon? Provai in tutti i modi a portarlo al Milan”

Presente nel corso del Festival dello Sport di Trento, Adriano Galliani ha raccontato anche alcuni episodi che hanno Donnarumma e Buffon per protagonisti. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Monza: “Donnarumma? Lo ricordo nella coppa vinta nel 2016. Mauro Bianchessi un giorno arrivò nel mio ufficio dicendomi che era il più forte in assoluto ma stava per firmare con l’Inter. Riuscii a portarlo da noi al Milan a 14 anni. A 16 esordì in Serie A e nell’Europeo che abbiamo vinto è stato eletto come miglior giocatore del torneo, non come miglior portiere. Poi purtroppo la memoria nel calcio è corta. Buffon? Proviamo in tutti i modi a portarlo al Milan, giocava in un grande club come il Parma. La mamma decise di volerlo vicino a se, vicino casa. Noi avevamo come osservatore Lorenzo Buffon, vagamente parente di Gigi. Io tanti anni fa presi Lloris. Abbiati doveva andare al Palermo. Lui rifiutò il trasferimento e Hugo Lloris doveva arrivare al suo posto. Ma non andò così”.

Foto: Monza Twitter