Galliani: “Sono felice che Pessina abbia scelto di venire da noi”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è tornato a parlare dell’acquisto di Matteo Pessina che dall’Atalanta torna alla squadra che l’ha fatto esordire nel mondo dei professionisti: il Monza queste sono state le sue parole.

“Sono felice che abbia accettato di venire con noi Matteo Pessina. E’ un monzese come me. Conosco il papà e ho conosciuto suo nonno. Lui è cresciuto nella Dominante, la stessa squadra nella quale avevo provato a giocare anch’io. Ero una punta, ero anche un buon attaccante, ma ero un lazzarone e non inseguivo nessuno.Nel 2015 l’avevo portato al Milan pagando quei 30 mila euro che consentirono ai curatori fallimentari del Monza di pagare gli stipendi dei dipendenti. Poi Matteo è cresciuto fino a vestire la maglia azzurra e ora torna da noi, come capitano del Monza in Serie A! La sua storia mi commuove e sono sicuro che darà energia alla squadra”.

Foto: Monza calcio