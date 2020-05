Galliani rivela: “Nel 2016 tentai di portare Zielinski al Milan, ma non eravamo liberi di fare mercato”

Intervistato da Il Messaggero Veneto, Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha rivelato come, nel 2016, tentò di portare Piotr Zielisnki al Milan, quando il polacco indossava ancora la maglia dell’Udinese: “Nel 2016 abbiamo fatto il possibile per portarlo in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski, però, era un giocatore che ci piaceva tantissimo.”

Foto: Zimbio