Galliani: “Reggiana? Dispiace per loro. Ieri la partita della svolta”

Dopo la vittoria contro il Pordenone in coppa Italia di ieri sera, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a BinarioSport. Queste le parole: “Abbiamo giocato la Coppa con un pensiero alla partita di sabato col Cittadella, siamo ancora pieni di problemi a livello di infortunati e di Covid, ma stiamo sereni e tranquilli con un buonissimo allenatore come Cristian e spero siano tutti d’accordo con me. Siamo certi faremo benissimo. Questo è un campionato sicuramente condizionato dal Covid, campionato anomale già perché è senza pubblico. A me spiace molto per la Reggiana che non andrà a Salerno, se ci fosse stato Monza-Reggiana avrei chiesto io il rinvio della gara, bisogna avere un po’ di lealtà, ci sono dei comportamenti che non fanno onore al mondo del calcio a giorno d’oggi. Calciomercato? Non ci sarà mercato svincolati, noi rimaniamo cosi, abbiamo tanti ragazzi, alcuni di questi sono fuori e altri che nessuno ha ancora visto giocare col Monza purtroppo, ma al rientro si vedrà, siamo una squadra fortissima. Io sono un tifoso che fa il dirigente, non un dirigente che fa il tifoso”.

Foto: sito Monza