Galliani: “Quello di Muntari era un gol regolarissimo, avrebbe cambiato tutto”

Adriano Galliani è una vera e propria leggenda del calcio italiano, e ora insieme a Silvio Berlusconi sta provando l’impresa di portare il Monza in Serie A.

In una lunga intervista rilasciata a Libero ha parlato di molti temi legati al Milan ripartendo dal servizio di Report sul fondo Elliott:

“E’ l’ennesimo tentativo di colpire Berlusconi a costo di infangare il Milan. Il club è al 96% del fondo americano e al 4% di Blue Sky. Un’operazione ultra controllata e verificata più volte.

Scudetto? Quest’anno il campionato è una lotteria: vince chi ha meno Covid. Ogni giorno è un bollettino di guerra. Quello di Muntari era un gol regolarissimo. Avremmo vinto il secondo scudetto consecutivo con Allegri e la storia sarebbe cambiata. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan, non avremmo ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva.

Se fosse andata come dico io, magari non avremmo venduto e forse saremmo ancora lì”.

Foto: Sito ufficiale Milan