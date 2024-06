Galliani: “Probabilmente sarà Nesta il prossimo allenatore del Monza”

Durante la conferenza stampa di presentazione di un’etichetta di vino dedicata a suo nome, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha così parlato del prossimo allenatore del club brianzolo, confermando quanto vi avevamo anticipato: “Nesta sarà probabilmente l’allenatore del Monza. Deve risolvere le sue cose con la Reggiana, che è una società amica. Teniamo dunque una bottiglia in fresco, ma la situazione dovrebbe risolversi positivamente. Non voglio anticipare i tempi ma secondo me ci vorrà poco tempo. Nesta sarà molto probabilmente il nostro allenatore”.

Foto: Instagram Monza