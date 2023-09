Galliani: “Papu Gomez? Non lo so, non l’ho sentito”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato intervistato al suo arrivo in Lega per l’assemblea, dove ha commentato il possibile interessamento del Monza al Papu Gomez, oltre l’avvicinamento al derby di Milano. Queste le sue parole: “Siete voi che parlate. Siccome ho sempre lavorato nella comunicazione non smentisco. Lui vorrebbe venire? Non lo so, non ho sentito il Papu. Aria di derby a Milano? Vado a vederlo sabato sera. Sensazioni? No, adesso faccio fatica a sapere le cose del Monza, pensi se penso alle cose di Milan e dell’Inter“.

Foto: Galliani Twitter Monza