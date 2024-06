Galliani: “Nesta è un allenatore maturo. Non ha mai allenato in A? Neanche Sacchi quando lo prendemmo”

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del Trofeo Berlusconi, dove ha parlato del nuovo allenatore del Monza, Alessandro Nesta.

Queste le sue parole: “Sarà Alessandro Nesta il nuovo allenatore che dal 1° luglio assumerà l’incarico. Presentare Alessandro Nesta è superfluo, grandissimo giocatore che con il Milan di Berlusconi ha vinto due Champions, Supercoppe Europee, Mondiale per Club segnando anche gol, scudetti, coppe Italia, supercoppe Italiane…Un grandissimo giocatore. Un allenatore cresciuto da Miami passando per Frosinone e adesso Reggiana e che noi consideriamo assolutamente maturo. Qualcuno dice che non ha mai allenato in A. Ricordo solo a qualche scettico, e sono pochi, che il signor Arrigo Sacchi non aveva mai allenato in Serie A così come Raffaele Palladino. E siccome c’è un detto che dice ‘non c’è due senza tre’, speriamo che Nesta abbia la stessa fortuna dei suoi predecessori”.

Foto: sito Monza