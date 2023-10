Galliani: “Mourinho è un mio vecchio amico, non voglio rompere l’amicizia”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, prima dell’ingresso nella sede delle Lega Serie A a Milano, in via Rosellini, in merito alla sconfitta incassata dai brianzoli all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Mourinho a tempo scaduto. Queste le sue parole:

“Il Monza ha giocato molto, molto molto bene. Sono orgoglioso della squadra vista all’Olimpico”.

Sul gesto di Mourinho:

“Mourinho è un mio vecchio amico per cui non voglio rompere l’amicizia”.

Sull’assegnazione dei Diritti TV:

“Adesso vediamo”.

Foto zimbio