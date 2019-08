Galliani: “L’obiettivo è condurre il Monza in Serie A entro due anni”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova avventura al Monza. Queste le sue parole: “Sono felice certo, ma mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato. Grazie alla Fininvest di Silvio Berlusconi, abbiamo effettuato investimenti importanti non solo per il rafforzamento della rosa ma anche per ammodernare lo stadio e il centro di allenamento. L’obiettivo è condurre la squadra in Serie A fra 24 mesi, come ha ricordato il presidente a Villa Gernetto a tutti i dipendenti. Montella? Sono affettivamente legato a Vincenzo, l’allenatore dell’ultimo trofeo sollevato dal Milan. Ho ancora sul telefonino la foto quando alziamo a Doha la Supercoppa nel 2016. Al Franchi andremo in campo leggerissimi, tutto ciò che arriva in più sarà il benvenuto”.

Foto: Zimbio