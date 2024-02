Galliani in vista di Monza-Milan: “È la partita di Berlusconi. Penso a Silvio ogni giorno”

“È la partita di Berlusconi“. E non potrebbe essere altrimenti. Stasera alle 20.45 il Monza sfiderà il Milan all’U-Power Stadium. E l’amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, ha così parlato in vista del match: “Monza e Milan erano le squadre del cuore, penso a Silvio ogni giorno. Se devo prendere una decisione mi chiedo cosa avrebbe fatto lui al mio posto. È stato il mio maestro di vita”.

Spazio anche a un incrocio particolare, quello con Ibrahimovic oggi dirigente del Milan: “Non parlo del nuovo ruolo di Zlatan, non entro in dinamiche che non mi appartengono. Non parlo del nuovo ruolo di Zlatan, non entro in dinamiche che non mi appartengono. Vera la corte per portarlo al Monza? ”Verissima, come giocatore o qualsiasi altra cosa. Il suo amore per il Milan è stato più forte. Questa è la partita di Silvio Berlusconi e Zlatan gli era vicino, avevano un rapporto stretto”.

Foto: Instagram Monza