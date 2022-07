Galliani: “Il contatto con Suarez? Non confermo e non smentisco”

Adriano Galliani ha parlato in esclusiva a Sportitalia pochi minuti prima dell’amichevole di Bellinzona. Incalzato da Giada Giacalone su Luis Suarez, clamoroso retroscena di venerdì scorso, Galliani si è espresso così: “Sul contatto più o meno avuto con Suarez non confermo e non smentisco (e ride…). Prenderemo un attaccante, forse due. La promozione del Monza dopo 110 anni di storia? Senza Silvio Berlusconi non sarebbe stata possibile”. Il Monza ha accelerato per Pinamonti, vedremo quale sarà l’eventuale rilancio dell’Atalanta, ha chiesto informazioni su Caprari, ci ha provato per Icardi e cerca un grande nome. Suarez è svincolato e sceglierà, c’è anche il Monza.