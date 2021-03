Galliani guarito dal Covid: “Ho avuto paura di morire. Sono stati giorni terribili”

Adriano Galliani ieri è stato dimesso dal San Raffaele dopo essere stato per diversi giorni ricoverato per Covid, entrando anche il terapia intensiva.

L’ad del Monza, in una intervista al Corriere della Sera, ha parlato dei giorni difficili dove ha anche temuto di morire.

Queste le sue parole: “Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita”.

L’ex Milan ha così continuato: “Ho temuto di morire. Un’esperienza terribile, davvero devastante che ti segna. Il mio pensiero è andato ai più sfortunati. Berlusconi? Silvio è la mia famiglia, mi scriveva continuamente e mostrava affetto. Lo ringrazio, ora so che anche lui è in ospedale e spero che possa riprendersi presto”.

Foto: Twitter Monza