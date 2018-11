Galliani: “Il gol di Muntari? Col VAR sarebbe cambiata la storia del calcio italiano. Su Ibra-Milan…”

Adriano Galliani, ex ad del Milan e ora dirigente del Monza, ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset: “Tagliavento l’ho anche visto in occasione di Monza-Ternana, perché lavora per il club umbro in questo momento. Abbiamo scherzato, certo il VAR sta eliminando tanti tanti errori. Con quel gol di Muntari la storia del calcio italiano sarebbe cambiata, ma ormai è inutile parlare del passato e guardiamo avanti. Ibra-Milan? Zlatan mi ha chiamato, è vero. È vero che l’ho tradito, ma l’ho dovuto fare. Lui non sarebbe mai andato via dal Milan. Non ci siamo parlati per un anno e mezzo, poi il rapporto è ritornato buonissimo. Ci scambiamo tanti messaggini”.

Foto: sito ufficiale Milan