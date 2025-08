Galli sul possibile ritorno di Galliani: “Il Milan dovrà stabilire dal principio i ruoli”

05/08/2025 | 11:15:49

Non nelle vesti di Presidente, ma con un ruolo di spessore all’interno del contesto Milan, Adriano Galliani potrebbe seriamente fare ritorno al Diavolo. Del possibile rientro in rossonero dello storico dirigente italiano ne ha parlato Filippo Galli, uno che il Milan lo conosce non bene, benissimo. L’ex calciatore e allenatore della Primavera del club lombardo ha commentato la sopracitata possibilità ai microfoni di Tuttosport: “Come direbbe Sacchi, il nostro non è un Paese per giovani. Ma il Milan nella politica sportiva potrebbe trarre dei vantaggi”. Una precisazione doverosa: “Penso che una persona non debba essere voluta solo da un’altra, ma che l’eventuale scelta debba essere condivisa da tutto il gruppo di lavoro. È bene stabilire chi fa cosa e chi decide, altrimenti si rischia di fare confusione. Tutto potrebbe essere ricondotto a lui, in qualsiasi momento. È una cosa di cui si deve essere consapevoli, sarebbe sicuramente un plus da tanti punti di vista ma la figura di Galliani è pesante, come il suo nome”.

Foto: Instagram Monza