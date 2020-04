Galliani: “Far rimanere il Monza in C? Sarebbe inaccettabile, abbiamo vinto il campionato”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato del momento attuale e della situazione nel Girone A di Serie C, dominato dal club brianzolo fino allo stop forzato. Queste il suo pensiero a Radio 34: “La Serie B? Abbiamo 16 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e 11 giornate da giocare. Speriamo che si possa concludere il campionato e che ci venga riconosciuto questo vantaggio abissale. Non accetteremo mai di rimanere in C perché questo campionato lo abbiamo vinto e se accadesse ricorreremmo ovunque. Non è pensabile che il Monza possa rimanere in C dopo tutto quello che abbiamo fatto”.

Foto: zimbio