Galliani fa sognare il Monza: “A gennaio innesti importanti. Obiettivo Serie B e poi…”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha confessato le grandi ambizioni del club brianzolo ai microfoni di Radio Rai: “Abbiamo trovato una squadra già fatta e a gennaio faremo innesti importanti per rinforzarla. Il nostro sogno è portare il Monza in Serie B e poi non diciamo dove e speriamo di farlo in un tempo ragionevole. Nell’ultimo periodo c’è stato un calo di rendimento, ma non sul piano del gioco, perché la squadra sta giocando bene”.

Foto: zimbio