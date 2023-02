Galliani: “E’ un sogno poter ospitare il Milan. Emozioni incredibili”

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “La mia vita è stata Monza, Milan per 31 anni e ora Monza. È un sogno che si realizza, pensare di affrontare qui il Milan in campionato è incredibile, sia per me che per il presidente. Sono emozioni incredibili”.

Che partita si aspetta? “Non so, non so fare i pronostici. Dico sempre che se si facessero sette partite in sette giorni, con gli stessi giocatori ci sarebbero sette risultati diversi. È bello giocare questa partita, è bello cosa stiamo facendo. È un sogno: pensare che da quando è arrivato Palladino noi abbiamo fatto 28 punti e il Milan 27 è incredibile”.

Ha detto qualcosa alla squadra? “Nei miei 31 anni di Milan non ho mai detto una parola, non c’è bisogno di motivare i giocatori con queste squadre, vanno motivati con le piccole. Sono stato con loro ieri sera e sanno l’avversario che hanno di fronte”.

