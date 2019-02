Galliani su Donnarumma: “Tanti auguri Gigio! Ecco come lo strappammo all’Inter…”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato nel giorno in cui il portiere rossonero Gigio Donnarumma compie 20 anni. Queste le sue dichiarazioni sule pagine di Tuttosport: “In primis tanti auguri Gigio! Il mio ricordo risale a quando lo strappammo all’Inter, su input di Mauro Bianchessi. Lui insisteva, dicendo che era il portiere del futuro. Io gli diedi il via libera e lo portammo a casa. Sono molto felice di averlo portato al Milan e gli auguro di rimanere in rossonero per sempre”.

Foto: Daily Star