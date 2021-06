Galliani: “C’è ancora amaro per la promozione mancata. Donnarumma? Mi dispiace vada via”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani è tornato sulla mancata promozione del Monza in Serie A e anche su Donnarumma in procinto di lasciare il Milan per il PSG.

Queste le sue parole: “Se c’è ancora amaro in bocca per la mancata promozione? Si, sono nato e cresciuto a Monza, ero uno dei proprietari dal ’75, quindi potete immaginare. Brutto non andare a giocare a San Siro? Non mancherà occasione, anche se io ci vado sempre a vedere il Milan, quindi non sono mai andato via”.

Su Donnarumma: “Questa è una cosa che mi dispiace molto. Ma non voglio parlare del Milan perché sono solo un tifoso adesso”.

Foto: Zimbio