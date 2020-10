Galliani: «Bolla stile NBA? Difficile. Derby diverso con Skriniar e Bastoni»

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni della Rai dopo che il timore legato al Covid-19 cresce di ora in ora. «Difficile fare di più di ciò che si fa, qualunque cosa fai sbagli perché il tema è troppo complesso – ha detto -. La bolla è andata bene per l’Nba in un periodo limitatissimo, ma come fai a tenere i giocatori in una bolla per nove mesi?». Si parla anche della vittoria del Milan contro l’Inter. «Magari con Skriniar e Bastoni sarebbe stata una squadra diversa. Come Zlatan Ibrahimovic avrebbe otto gol e non quattro se avesse giocato le altre due gare».

Foto: zimbio