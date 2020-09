Galliani: “Berlusconi sta bene, supererà anche questa”

Adriano Galliani, ad del Monza neo promossa in Serie B, ha parlato ai microfoni dell’ANSA dopo la positività di Silvio Berlusconi al covid-19. Queste le parole dell’ex rossonero: “Il presidente sta bene, è asintomatico. E’ un leone e supererà anche questa. E’ molto dispiaciuto di non poter andare a San Siro: aveva confermato con entusiasmo la sua presenza. Ora ha il Monza nel cuore, e questa è la migliore garanzia per tutti i tifosi del Monza. Per lui quella con il Milan è la partita dei due amori, la seguirà in tv su Italia 1. Andiamo avanti, speriamo che l’anno prossimo il Milan sia in Champions e il Monza in Serie A”.

Foto: twitter personale