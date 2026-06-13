Galliani: “Abate l’uomo giusto per il Toro. L’anno scorso è stato vicino al Monza”

13/06/2026 | 14:21:29

Adriano Galliani, al Corriere della Sera, ha elogiato la scelta del Torino di prendere Abate come mister: “Se il mio amico Cairo ha scelto Abate è perché lo ritiene il profilo adatto al nuovo corso del Toro. Faccio loro i complimenti perché per me hanno fatto un’ottima scelta e non se ne pentiranno. Abate è l’uomo giusto per portare i granata stabilmente nella parte sinistra della classifica. Ha grandi qualità umane, lo conosco da quando aveva 13 anni. Io non uso gli algoritmi, ma dopo cinquant’anni di calcio so riconoscere i buoni giocatori e i buoni allenatori”. Il Condor ha poi confermato che Abate l’anno scorso è stato molto vicino al Monza: “Nel 2025 avevamo pensato di affidargli la panchina. Poi bisogna fare i conti con le dinamiche del calcio”.

Foto. Instagram Monz