Galli e il consiglio a Donnarumma: “Rimani al Milan e sarai il migliore al mondo”

L’ex portiere rossonero, Giovanni Galli, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha voluto lasciare un consiglio all’attuale portiere del Milan Gianluigi Donnarumma: “L’unico consiglio che mi sento di dare a Gigio è di andare tutti i giorni all’allenamento cercando di migliorare in qualcosa, perché questo farà di lui il portiere più forte al mondo per i prossimi 15 anni. Ha già un buon contratto, se a fine carriera invece che 100 milioni ne ha guadagnati 95 non credo che valga la pena fare un salto nel buio. Sa a Milano quanto è apprezzato dal club e dai tifosi. Rimane comunque il portiere del Milan non una squadra qualsiasi. C’è il detto ‘Sai cosa lasci ma non cosa trovi’. Il Milan è la sua famiglia”.

Foto: Sito Fiorentina