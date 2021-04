Galli consiglia Donnarumma: “Un peccato vederlo con un’altra maglia. È l’unico che può fare la carriera di Maldini”

L’ex portiere del Milan e della Nazionale, Giovanni Galli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Gigio Donnarumma e del suo futuro: “È l’unico che può provare a ripercorrere la storia di Maldini in rossonero ed è sempre l’unico che può battere il suo record di presenze. Fossi in lui ci penserei due volte prima di cambiare squadra. Sarebbe un peccato lasciare ora che tutto non potrà che migliorare. Non riuscirei a vederlo con un’altra maglia”.

Foto: Twitter ufficiale Milan