Galles-Bosnia: occhi su Dzeko e Brennan Johnson

L’Italia affronterà alle 20:45 l’Irlanda del Nord per tenere vive le proprie speranze di partecipare al Mondiale, ma non sarà l’unica partita importante per gli azzurri. Dall’altra parte del tabellone, infatti, si scontreranno alla stessa ora Galles e Bosnia. Entrambe le formazioni vantano giocatori che, in caso di vittoria contro l’Irlanda del Nord, potrebbero mettere in difficoltà gli azzurri in un’eventuale finale per la qualificazione al Mondiale.

Tra i giocatori più rappresentativi della Bosnia non possiamo non nominare Edin Džeko, calciatore di grande esperienza, maturata anche in Italia, che conoscendo il nostro calcio potrebbe mettere in difficoltà gli uomini di Gattuso.

Il Galles ha tra le sue fila giocatori non molto conosciuti nel calcio italiano, ma non per questo poco importanti. Tra i più rappresentativi troviamo Brennan Johnson, attaccante del Crystal Palace con buoni numeri, e Neco Williams, difensore del Nottingham Forest, che potrebbe sicuramente creare difficoltà ai nostri attaccanti.

Ricordiamo inoltre che la finale tra le vincitrici di Italia-Irlanda del Nord e Galles-Bosnia si giocherà martedì 31 marzo e che l’Italia dovrà, in ogni caso, affrontare la partita in trasferta.

Foto: X Fenerbahce