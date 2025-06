Gallardo: “L’Inter è più forte, ma l’espulsione ci ha tagliato le gambe. La FIFA gestisca meglio certe situazioni”

26/06/2025 | 09:45:05

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter che ha segnato l’eliminazione del River Plate dal Mondiale per Club, Marcelo Gallardo ha analizzato con lucidità e amarezza la prestazione dei suoi. Il tecnico argentino non si è nascosto: “Siamo rimasti in partita, abbiamo provato a giocarla a viso aperto, senza calcoli. Nella prima parte, nonostante ci mancassero alcuni giocatori importanti, avevamo l’intenzione chiara di affrontare una squadra forte fisicamente e tecnicamente preparata. Ma quando siamo rimasti in dieci, non abbiamo più avuto margine per arrivare alla fine con qualche possibilità”. Il “Muñeco” ha poi puntato il dito sull’impatto emotivo dell’inferiorità numerica e sulla poca lucidità negli ultimi metri: “Abbiamo fatto una buona parte del lavoro, ma ci è mancata freschezza per prendere decisioni migliori. Soprattutto negli ultimi venti minuti, quando c’era bisogno di qualcosa in più, non siamo riusciti a restare lucidi”. Non è mancata una critica alla gestione FIFA della contemporaneità delle partite del girone, e in particolare al fatto che venissero mostrate immagini del risultato dell’altro match sui maxischermi: “Mi è sembrata una cosa assurda… vedere il punteggio dell’altra partita durante la nostra può influenzare mentalmente. Chi organizza il torneo dovrebbe avere più sensibilità su questo”. Infine, un pensiero rivolto ai tifosi argentini presenti in massa sugli spalti: “Mi dispiace soprattutto per la gente che è venuta fin qui a sostenerci. Non siamo riusciti a regalare loro la soddisfazione di andare avanti nel torneo. Dobbiamo accettare l’eliminazione e lavorare per tornare più forti nella seconda parte dell’anno”.

Foto: Instagram River Plate