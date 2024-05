Gallardo esonerato dall’Al-Ittihad: venerdì era stato accostato anche al Milan

L’avventura di Marcelo Gallardo sulla panchina dell’Al Ittihad è giunta al capolinea. Il tecnico sta per liberarsi dal suo contratto con la squadra saudita, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Una situazione da monitorare con particolare attenzione anche per le evoluzioni della panchine in Italia. Infatti, dopo gli accostamenti del mese di aprile, Gallardo – come riportato venerdì da Tuttosport – è uno dei candidati per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Foto: Twitter Al Ittihad