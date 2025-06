Gallardo: “Contro l’Inter sarà una finale. Avremo delle assenze”

25/06/2025 | 09:35:03

Il tecnico del River Plate Gallardo ha presentato in conferenza la sfida contro l’Inter di Chivu al Mondiale per Club: “E’ come una finale. Le assenze ci sono, ma prepareremo la squadra nel miglior modo possibile. Abbiamo un gruppo ampio e chi entra deve farsi trovare pronto. Dobbiamo essere decisivi quando attacchiamo e compatti quando difendiamo. L’Inter porta tanti uomini in avanti e dovremo stare molto attenti. Sono partite che si risolvono sui dettagli”.

Foto: Instagram River Plate