Crystal Palace, si valuta il ritorno di Gallagher dall’Atletico Madrid

25/08/2025 | 14:50:04

Dopo l’esperienza della stagione 2021-22, il Crystal Palace sembra più che mai intenzionato a riportare nel borgo di Croydon il centrocampista dell’Atletico Madrid, Conor Gallagher. Stando a quanto riferito da The Athletic, il nativo di Epsom è stato attenzionato dal Palace, ma non sarebbe ancora pervenuta un’offerta formale alla società spagnola. Quest’ultima preferirebbe – secondo il quotidiano – una cessione a titolo definitivo piuttosto che una soluzione di prestito.

Foto: Instagram Gallagher