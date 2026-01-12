Gallagher al Tottenham, trattativa in stato avanzato

12/01/2026 | 21:02:28

Come rivelato in esclusiva da David Ornstein l’accordo è a un passo per il passaggio di Gallagher dall’Atletico Madrid al Tottenham, la trattativa è in stato avanzato. I club sono vicini all’accordo dopo che gli inglesi hanno avanzato una proposta da 40 milioni – si prevede che venga accettata dagli spagnoli. Il nazionale inglese di 25 anni è pronto ad accettare la corte degli Spurs e prepara l’addio all’Atletico Madrid.

Foto: Instagram Gallagher

