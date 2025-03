Galeone: “Vlahovic, un milione al mese per non saper stoppare un pallone”

L’ex allenatore Galeone critica aspramente Vlahovic durante un’intervista al Corriere della Sera: “La Juve? Dico solo questo: dà un milione netto al mese a Vlahovic, forse l’unico giocatore slavo e io me ne intendo, li adoro da 80 anni, che non sa stoppare una palla: non ci riesce proprio. Chissà ora vediamo con l’arrivo di Tudor”.

Foto: Wikipedia