Galeone: “Allegri si è sentito tradito dalla Juve, non ha superato l’addio”

Giovanni Galeone torna a parlare dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juve. L’ex allenatore di Udinese e Pescara, colui che può essere considerato il mentore di Max e al quale è molto legato, è intervenuto così ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: “Si è sentito tradito, dispiaciuto in particolare per Andrea Agnelli. Non ha superato l’addio; e sono anni che gli consiglio di andare via. Comunque con Ambra è contento. Io guru? Forse qualcuno, io no; non credo neanche Allegri, e poi oggi i giocatori fanno quello che vogliono, hanno un potere contrattuale esagerato, non rispettano più i ruoli, e magari come con Icardi pretendono di parlare con il presidente. Messi o CR7? Messi tutta la vita”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus