Galeone: “Allegri non avrebbe problemi in questo periodo. L’Inter è la favorita. Juve? Nessuna identità”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno del suo 80esimo compleanno, Giovanni Galeone ha parlato di molti temi, come quello dell’andamento del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Subito complimenti per Josip Ilicic e l’Atalanta di Gasperini: ” Ilicic nei suoi tratti ha l’origine del suo popolo. È un calciatore elegante: a S. Siro ha incantato. Piero esprime concetti offensivi pur essendo abile nell’1contro1. Ha una squadra ricca tecnicamente e lui ha messo il resto. Però non credo allo scudetto, la partita con il Real Madrid le toglierà energie”.

Su Max Allegri, da molti paragonato all’ex allenatore di Pescara e Perugia: “In un periodo come questo Max non avrebbe problemi. Capisco gli allenatori che dopo aver preparato la partita si ritrovano con i positivi in squadra, ma Allegri se ne fregherebbe: lui inventa soluzioni. Lo vedo bene al Real Madrid o all’Inter, che per organico mi pare la favorita per lo scudetto”; continuando poi sull’analisi del campionato attuale di Serie A: ” La Juventus non ha identità, fa fatica a trovarla come tante altre squadre ma è un periodo complicato. Napoli e Roma a tratti hanno dimostrato di avere un loro timbro e la Lazio ha un gruppo consolidato e un d.s. capace. Il Milan? Mi rivedo in Pioli: identità nella semplicità. Io con i miei ragazzi a Pescara facevo così, un canovaccio e licenza di muoversi. Il Milan è una squadra con una fisionomia definita”.

Foto: trasfermark