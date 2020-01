Galaxy, ecco il dopo Ibrahimovic: è ufficiale l’arrivo di Chicharito Hernandez

Il dopo Ibrahimovic per i Los Angeles Galaxy si chiama Javier Hernandez. Il Chicharito lascia il Siviglia per volare in MLS e raccogliere l’eredità dello svedese: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso c’è anche l’ufficialità del trasferimento dell’attaccante messicano ai Galaxy.

Los Angeles has been waiting.@CH14_ is 🔵⚪️&🟡. — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020

Foto: sito ufficiale Galaxy