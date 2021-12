Galatasaray, ricoverato in ospedale il tecnico Terim per un problema gastrointestinale: trasferta di Roma a rischio

Il Galatasaray, prossimo avversario della Lazio in Europa League, ha comunicato che il tecnico Terim è stato trasferito in ospedale per problemi al sistema gastrointestinale. La nota ufficiale: “Il nostro tecnico Fatih Terim è stato trasferito in ospedale ieri pomeriggio a causa di un problema che ha riscontrato negli ultimi tre giorni al sistema gastrointestinale. Il nostro allenatore, che nelle ultime 24 ore si è sottoposto a vari controlli e accertamenti presso la sede di Vadi Istanbul del Liv Hospital, uno dei nostri ospedali sponsor, è andato oggi a guidare la squadra con un permesso speciale di due ore da parte dei medici”. A rischio la sua presenza giovedì all’Olimpico.

FOTO: Twitter Galatasaray