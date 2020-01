Galatasaray, parla Terim: “Nzonzi via? Non c’è alcun problema”

Fatih Terim, allenatore del Galatsaray, ha parlato del futuro di Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma che sembrava prossimo al rientro nella Capitale: “Nzonzi via? Perché dovremmo risolvere il prestito di Nzonz? Non c’è alcun tipo di problema con lui e neanche sul numero di stranieri in rosa. Detto questo, entro la fine della finestra di mercato prenderemo la decisione migliore per il futuro del club”.

Foto: Roma Twitter