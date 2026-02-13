Galatasaray, messaggio alla Juve. Cinquina all’Eyupspor, tripletta di Icardi

13/02/2026 | 19:59:12

Il Galatasaray si prepara al meglio al playoff contro la Juventus, in programma martedì. I turchi hanno anticipato a venerdì la gara di campionato contro l’Eyupspor, vincendo con un netto 5-1 la gara.

Grande protagonista, proprio un attaccante cercato dalla Juventus, l’ex Inter, Mauro Icardi, autore di una tripletta e che manda un messaggio chiaro all’ex tecnico Spalletti (avuto in nerazzurro). Il Galatasaray c’è e attende la Juve con fiducia ai playoff di Champions League.

Foto: sito Galatasaray